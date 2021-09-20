Джонсон хочет наладить отношения с Францией после скандальной сделки с США и Австралией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна испытывает любовь к Франции и стремится наладить отношения с ней после скандала в связи со сделкой AUKUS и разрыва контракта на поставку французских подлодок Австралии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы очень, очень гордимся нашими отношениями с Францией. Наша любовь к Франции неискоренима. Это очень дружеские отношения, которые уходят корнями в прошлое столетие и являются для нас абсолютно жизненно важными», — заявил Джонсон.

Он также добавил, что Франция и Великобритания продолжают сотрудничество в военной сфере в Мали и прибалтийских государствах.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности. Первой инициативой в рамках нового альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.

В заявлении канцелярии британского премьер-министра говорится, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».