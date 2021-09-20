В Хабаровском избиркоме озвучили предварительные итоги

Хабаровский избирком подвел предварительные итоги выборов глав региона. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев набрал 56,81% голосов, озвучили в краевом избиркоме предварительные итоги, передает РИА Новости

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына объяснила причины успешного избрания Михаила Дегтярева губернатором Хабаровского края.

«Важно отметить, что электорально регион непростой. В Хабаровском крае понять и реализовать запрос людей особенно сложно в силу специфики Дальнего Востока и сложной политической истории последних лет. Поэтому победить здесь может только человек, который соответствует запросу на губернатора новой волны — эффективного, принимающего быстрые верные решения в диалоге с людьми. Именно так строилась работа врио с момента назначения. Он смог заручиться поддержкой федерального центра и пролоббировать решение важнейших проблем, в том числе, начал сокращение госдолга, обратил внимание правительства на будущее реки Амур. Привлёк в регион федеральное финансирование, запустил процессы достройки дамб, благоустройство, строительство школ, больниц, детских садов», — указала Кислицына.

Также свои кандидатуры на пост губернатора выдвинули Владимир Парфёнов, руководитель хабаровского отделения Партии пенсионеров, телеведущая и журналистка Марина Ким и Бабек Юсуф Мамедов, генеральный директор ООО «Сфера».