По итогам обработки 25, 03% протоколов лидирует «Единая Россия» — 44,25%

По итогам обработки 25,03% протоколов «Единая Россия» набирает 44,26% голосов по списку в Госдуму. Это следует из данных Центризбиркома.

В воскресенье 19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн.

Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов. «Газета. Ru» рассказывает, как прошел в стране финальный день голосования.

В свою очередь глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что зарубежные НПО распространяли недостоверные сообщения о ходе голосования в России. По словам парламентария, комиссия ГД обратится в «компетентные органы» по поводу призывов из-за рубежа к кибератакам на систему голосования во время выборов в России.