По итогам обработки 22% протоколов лидирует «Единая Россия» — 43,55%

В настоящее время подсчитано 21,95% протоколов на выборах в Госдуму, следует из данных Центризбиркома.

По результатам подсчетов, лидирует партия «Единая Россия», набирая 43,55%, на втором месте — КПРФ с 22,73%, ЛДПР предварительно имеет 8,64%, у партии «Справедливая Россия — За правду» — 7,22% голосов, замыкает пятерку лидеров партия «Новые люди» с 6,73%.

В воскресенье 19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов. «Газета.Ru» рассказывает, как прошел в стране финальный день голосования.

Ранее в ЦИК обнародовали первые итоги онлайн-голосования.