Собянин: в Москве явка составила около 50%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 50% избирателей в Москве проголосовали на парламентских выборах. Об этом он сообщил, выступая в штабе «Единой России», передает РИА «Новости».

«В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали. Спасибо им за это», — сказал он.

Ранее сообщалось, что выборы на территории России завершились. В самом западном регионе страны — Калининградской области — закрылись избирательные участки на выборах в Госдуму и региональное заксобрание. Голосование, которое длилось три дня, официально подошло к концу на территории всей страны в 21:00 мск.

Голосование все еще продолжается в российских посольствах и представительствах за рубежом.

Выборы проходили с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

В ЦИК заявили, что зарегистрировано 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ.