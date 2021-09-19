Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Главный инфекционист США рассказал, как стране не допустить 1 млн смертей от COVID-19 00:04
Появилось видео с места крушения военного самолета в Техасе 19.09.2021, 23:56
Месси отказался пожать руку тренеру «ПСЖ» после замены в матче... 19.09.2021, 23:51
«ПСЖ» одержал победу над «Лионом», забив... 19.09.2021, 23:41
Партия пенсионеров преодолела 5% барьер в ряде региональных заксобраний 19.09.2021, 23:40
На испанском острове Пальма лава достигла жилых домов после извержения... 19.09.2021, 23:38
По итогам обработки 22% протоколов лидирует «Единая Россия»... 19.09.2021, 23:25
Панарин ответил на вопрос о своем капитанстве в «Нью Йорк... 19.09.2021, 23:22
Турчак поздравил «Единую Росиию» с победой на выборах 19.09.2021, 23:10
Роналду эмоционально прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед»... 19.09.2021, 23:07

Собянин: в Москве явка составила около 50%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 50% избирателей в Москве проголосовали на парламентских выборах. Об этом он сообщил, выступая в штабе «Единой России», передает РИА «Новости».

«В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали. Спасибо им за это», — сказал он.

Ранее сообщалось, что выборы на территории России завершились. В самом западном регионе страны — Калининградской области — закрылись избирательные участки на выборах в Госдуму и региональное заксобрание. Голосование, которое длилось три дня, официально подошло к концу на территории всей страны в 21:00 мск.

Голосование все еще продолжается в российских посольствах и представительствах за рубежом.

Выборы проходили с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

В ЦИК заявили, что зарегистрировано 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
ОСАГО переписывает цены на запчасти
Страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам
Как в России прошел финальный день голосования
Главные новости выборов в России. Хроника дня
У простуды нашлось полезное свойство
Профессор Чумаков: болеющий ОРВИ не может одновременно заразиться COVID-19
По итогам обработки 22% протоколов лидирует «Единая Россия» — 43,55%
Турчак: Дмитрий Медведев приболел, у него кашель
Матвиенко пригрозила санкциями странам, причастным к кибератакам в ходе выборов
В Париже заявили, что Макрон не отменял визит в Швейцарию
Новости и материалы
Главный инфекционист США рассказал, как стране не допустить 1 млн смертей от COVID-19
Появилось видео с места крушения военного самолета в Техасе
Месси отказался пожать руку тренеру «ПСЖ» после замены в матче с «Лионом»
«ПСЖ» одержал победу над «Лионом», забив на 90+3
Партия пенсионеров преодолела 5% барьер в ряде региональных заксобраний
На испанском острове Пальма лава достигла жилых домов после извержения вулкана
Панарин ответил на вопрос о своем капитанстве в «Нью Йорк Рейнджерс»
Турчак поздравил «Единую Росиию» с победой на выборах
Роналду эмоционально прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Вест Хэмом»
В ЦИК обнародовали первые итоги онлайн-голосования
Украинская биатлонистка — об ОИ в Сочи: на финише вспомнила о Майдане
Названа причина возникновения рака поджелудочной железы
ЦИК подсчитала 16% протоколов на думских выборах по партийным спискам
Стало известно, какое обещание владелец «Спартака» дал болельщикам клуба
Лещенко назвал игроков, которых считает будущим российского футбола
Встреча глав минобороны Франции и Британии отменена из-за ситуации с подлодками
Умер актер из фильма «Служебный роман» Игорь Бучко
Британские энергокомпании объявляют о банкротстве из-за высоких цен на газ
Все новости
«Такого сильного дождя не было 73 года»
Синоптики прогнозируют сильнейший ливень в Москве 20 сентября
«Обстрел Крыма сделает выдуманную Киевом войну реальной»
Зачем Украина проводит учения морской авиации на границах с Россией
Робот-убийца «Моссада» против «отца иранской ядерной программы»
NYT нашла подтверждение наиболее фантастической версии убийства Фахризаде
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
В РАН вспомнили басню Крылова после полета корабля Илона Маска
Откровения МакSим, суд по Ефремову, Украина против Моргенштерна
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
50 биткоинов за ребенка
Как Наташа Королева продавала свою яйцеклетку без ведома Тарзана
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
«Все больше маленьких детей попадают в больницу»
Врачи нескольких стран рассказали о новой эпидемии среди детей
Как приготовить идеальный стейк
Шефы поделились секретами выбора и приготовления мяса
«У меня Motorola ассоциируется с пейджерами»
Интервью главы Motorola в России — о дефиците, личном смартфоне и Мотороле из ДНР
Оставьте хотя бы борщ: почему суповой набор может исчезнуть
Эксперты предупреждают, что «борщевой набор» устарел и нуждается в замене
У летучих мышей в Лаосе нашли три особенных коронавируса
Ученые заявили о новом доказательстве природного происхождения COVID-19
Борьба с «девчачьими пистолетами» и культура отмены по-китайски
Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях