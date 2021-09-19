Памфилова просит Зюганова разобраться с членами КПРФ, препятствующим работе избиркомов

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что направит лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обращение с просьбой разобраться с действиями членов избиркомов от партии, которые, по ее словам, мешают работе избирательных комиссий. Об этом она сообщила в информационном центре Центризбиркома, передает ТАСС.

«Срочно, пожалуйста, подготовить и направить обращение к Геннадию Андреевичу. Пусть они разберутся с тем, кто это делает. Или специально дискредитируют партию, или действительно занимаются тем, чтобы выбить комиссии в самый сложный момент», — сказала она.

По мнению Памфиловой, «представители КПРФ пошли в информационную атаку, заваливают всякими документами». По ее словам, такими действиями они пытаются «вывести комиссии из строя».

Ранее Памфилова рассказала, что 12 случаев вбросов избирательных бюллетеней на выборах зарегистрированы в восьми регионах страны. По ее словам, речь идет об Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Кемеровской, Ивановской, Московской и Саратовской областях.