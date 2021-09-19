В России завершились выборы в Госдуму

Выборы на территории России завершились, следует из данных ЦИК.

В самом западном регионе страны — Калининградской области — закрылись избирательные участки на выборах в Госдуму и региональное заксобрание. Голосование, которое длилось три дня, официально подошло к концу на территории всей страны в 21:00 мск.

Голосование все еще продолжается в российских посольствах и представительствах за рубежом.

Выборы проходили с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

В МВД сообщили, что не зафиксировали проблем, способных как-либо повлиять на итоги голосования в Госдуму.

Ранее в ЦИК заявили, что зарегистрировано 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ.