В Британии депутаты обвинили Джонсона в небрежном отношении к национальной безопасности

Британские парламентарии заявили, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон допустил небрежное отношение к вопросам национальной безопасности, , что нынешнее правительство не в силах справляться более чем с одним кризисом за раз. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад Объединенного комитета по стратегии национальной безопасности страны, в который входят представители Палаты общин и Палаты лордов.

В отчете сказано, что британский Совет национальной безопасности из-за пандемии коронавируса стал собираться на заседания нерегулярно, а пришедшие на смену «ситуативные встречи и импровизации» — «серьезная ошибка». В качестве примера в документе приводится ситуация в Афганистане, откуда были эвакуированы подданные Британии и афганцы, помогающие им на протяжении 20 лет военной кампании. Авторы доклада утверждают, что это правительство «не в состоянии подготовиться и решать два кризиса с нацбезопасностью одновременно».

Она также полагают, что теперь Джонсон будет проводить, по грубым подсчетам, на 65% меньше времени на заседаниях Совета нацбезопасности и его структур, что является «шагом назад, который предполагает более небрежный подход к национальной безопасности».

Представитель Джонсона, в свою очередь, заявил, что политик абсолютно привержен обеспечению безопасности для людей в Британии. В качестве последнего достижения в этой области он упомянул заключение с Австралией и США нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.