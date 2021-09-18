Талибы* лишили узбекский язык статуса официального в Афганистане

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» издало временной закон, который лишил узбекский язык статуса официального в Афганистане, сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, официальной религией Афганистана указывается суннитский ислам ханафитского мазхаба, а двумя официальными языками — пушту и дари.

При этом многие жители северных провинций Афганистана говорят на узбекском языке, а в стране проживает значительная шиитская община. Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета.

Кроме того в стране учреждается праздник — «День независимости от британцев, русских и американцев».

Ранее сообщалось, что талибы разрешили девочкам в Афганистане вернуться в школу. В настоящее время должностные лица так называемого «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов — Прим.ред.) работают над формированием раздельных классов и распределением учителей в школах для девочек.

До этого в афганских СМИ распространилась информация о том, что радикалы намерены ввести во всех учебных заведениях страны раздельное обучение для лиц женского и мужского пола. Так, в некоторых афганских вузах уже стартовали занятия в отдельных для студентов и студенток классах. Также сообщалось, что талибы упразднили министерство по делам женщин в Афганистане.

30 августа США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого талибы значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.