В Кремле объяснили, как Путин смог проголосовать онлайн без телефона

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер при онлайн-голосовании использовал мобильный телефон одного из своих помощников, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», — отметил представитель Кремля.

Как уточняет радиостанция, для регистрации в системе электронного голосования необходимо подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и номер мобильного телефона российского оператора.

Ранее Путин признался, что не пользуется мобильным телефоном. По его словам, у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами.

Президент России ранее принял участие в электронном голосовании из своей резиденции в Ново-Огарево, где находится на самоизоляции.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.