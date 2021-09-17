Переговоры между силами сопротивления Афганистана и талибами* пройдут в Душанбе

Переговоры между силами сопротивления Афганистана и движением «Талибан (организация запрещена в России)» пройдут в Душанбе при посредничестве Таджикистана и Пакистана. Об этом по результатам переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом рассказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщается на сайте главы государства.

«Скорейшее устранение конфликта и напряженности в провинции Панджшер путем объявления прекращения огня и открытия дорог для оказания гуманитарной помощи населению региона является сегодня одной из важнейших задач. Таджикистан и Пакистан договорились приложить все усилия для достижения этих целей», — указано в сообщении.

В августе на фоне вывода из страны военного контингента США «Талибан» захватил все крупные города и погранпереходы в стране. Однако провинция Панджшер до сих пор остается неприступной. Талибы более двух недель пытались штурмовать регион после сообщений о неудачных переговорах с лидером афганских ополченцев Ахмадом Масудом.

По данным афганского телеканала Tolo News, к настоящему времени дороги, ведущие в афганскую провинцию Панджшер, вновь открыты, а телекоммуникационные услуги возобновлены.