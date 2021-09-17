«Страна.ua»: офис Зеленского взятками в $100 тыс. пытается сместить спикера Рады

Офис президента Украины Владимира Зеленского с помощью угроз и взяток пытается добиться от депутатов голосования за увольнение спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, пишет «Страна.ua». По словам источников издания, близких к офису президента, команда лидера государства практически в открытую собирает голоса против председателя в парламенте.

Так, источники «Страны.ua» утверждают, что ответственность за сбор голосов несет руководитель президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Он уже встречается со всеми и зондирует почву. Обещает всем что-то. Кому-то обещает помочь решить мелкие проблемы на местах. Некоторым обещает коммуникацию с президентом. Но главный аргумент — это деньги. Помимо стандартной ежемесячной ставки в 50 тысяч долларов в конвертах, главам комитетов за агитацию за отставку спикера пообещали крупную премию — 100 тысяч долларов. Рядовым депутатам предлагают меньшие деньги. Там индивидуально с каждым говорят. Тем, кто не согласится поддержать отставку, грозят разного рода санкциями. Намекают, что по каждому за два года есть «папки» в силовых структурах и им могут дать ход», — отметил источник, близкий к офису Зеленского.

При этом для отставки спикера Рады, партии Зеленского необходимо набрать как минимум 226 из 450 голосов. «Слуга народа» обладает в парламенте абсолютным большинством, имея 245 мандатов, но поддерживают увольнение Разумкова далеко не все — поэтому, как подчеркивает «Страна.ua», люди Зеленского также пытаются заручиться поддержкой в других партиях и отдельных депутатских группах.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский представил в США план по разграблению своей страны.