Песков высказался о влиянии США на ситуацию на востоке Украины

Власти США могут повлиять на решение ситуации на востоке Украины, так как имеют серьезное воздействие на украинское правительство. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«США обладают существенным влиянием на Киев и на решения украинского руководства. Поэтому, конечно, мы понимаем, что американцы могли бы оказывать такое влияние», — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда в Россию заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в ноябре 2021 года. Предполагается, что в она встретится с действующим куратором украинского направления в Кремле и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

При этом незадолго до этого Нуланд заявила, что США готовы присоседиться к переговорам по урегулированию конфликта на востоке Украины в «нормандском формате».