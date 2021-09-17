Сексисты в интернете затравили кандидата «Зеленых» перед выборами в Бундестаг

Кандидат в канцлеры Германии от немецкой партии «Зеленые» Анналена Бербок столкнулась с серьезным давлением в сети в рамках предвыборной кампании в Бундестаг. Согласно отчету аналитического центра ISD, ее преследовали в сети гораздо больше, чем других претендентов на место главы правительства ФРГ.

Так, в исследовании отмечается, что Бербок столкнулась с серией сексистских оскорблений со стороны пользователей Facebook и Telegram, а также многочисленными теориями заговора и прочей дезинформацией. В частности, по информации центра, кандидата называли «малышкой» и ставили под сомнение компетентность женщин в политике, несмотря на то что Германией уже 16 лет руководит канцлер Ангела Меркель.

При этом, как пишет Politico, «Зеленые» якобы сталкиваются с дезинформационной кампанией со стороны России из-за общего антироссийского курса партии. По версии издания, критика в социальных сетях могла серьезно подорвать кампанию Бербок, хотя изначально ее партия показывала неплохие результаты в предвыборных опросах. Однако главной причиной падения рейтингов «Зеленых» называют скандалы с неизвестном источником дополнительных доходов партии, а также пробелы в резюме их кандидата в канцлеры.

Ранее сообщалось, что европейцы хотят видеть Меркель президентом ЕС.