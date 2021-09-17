Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН

Армения обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, который она обвиняет в расовой дискриминации, а также массовых убийствах армян.

В документе утверждается, что в сентябре 2020 года во время разрешения конфликта на границе с Арменией, Азербайджан «совершил серьезные нарушения Конвенции о ликвидации расовой дискриминации». Кроме того, заявитель считает, что после прекращения огня страна продолжила участвовать в «убийствах, пытках и других издевательства над армянскими военнопленными, заложниками и другими задержанными».

9 ноября 2020 года главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После этого российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Позднее новым командующим российскими миротворцами в Карабахе был назначен генерал-майор Михаил Кособоков, который пришел на замену завершившего свою миссию генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.