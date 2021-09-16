Меркель заявила, что процесс урегулирования конфликта в Донбассе ничтожен

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отметила, что лидеры двух стран обсудят работу в нормандском формате, поскольку «ситуация там [на востоке Украины] сложная, а прогресс [в урегулировании] ничтожен».

Ранее Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили на встрече в Киеве «Северный поток — 2» и ситуацию в Донбассе.

Меркель подчеркнула, что Германия будет поддерживать этот процесс, так как «серьезно относится» к опасениям Украины по поводу «Северного потока — 2», а транзит газа через территорию страны должен быть продлен после 2024 года.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что рассматривает проект как «опасное геополитическое оружие со стороны Кремля».

По словам Зеленского, урегулирование конфликта в Донбассе должно находиться в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украины, Франция). Страны должны выработать единую позицию по этому поводу, считает он.