Песков ответил на вопрос об участии Путина на саммите G20

Вопрос о том, будет ли президент России Владимир Путин принимать участие в саммите «группы двадцати» (G20) в Риме, рассматривается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как только будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем», — добавил он.

Саммит «группы двадцати» пройдет в Риме 30–31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию. Из числа членов G20 инициативу проведения саммита в связи с необходимости урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Франция и Германия.

Ранее между итальянским премьер-министром Марио Драги и президентом США состоялся телефонный разговор, в ходе которого, как писала газета The Guardian, Байден заверил Рим в готовности обсуждать вопрос со всеми заинтересованными игроками. При этом он отметил, что в его администрации есть опасения в целесообразности сотрудничества с Россией и КНР по вопросу противостояния террористической угрозе со стороны Афганистана.

Драги также провел переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Как сообщал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, американская администрация рассматривает возможность организации на саммите G20 очной встречи Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.