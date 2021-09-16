Политологи считают, что Байден пытается уйти с Ближнего Востока

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов заявил, что президент США Джо Байден пытается сократить американское участие в войнах и уйти с Ближнего Востока. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам политолога, реализовать эту стратегию главе государства мешает активность Саудовской Аравии, Ирана и России, так как эти страны нарастят влияние на Ближнем Востоке, если Белый дом ослабит свои позиции.

В свою очередь директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО МИД России Максим Сучков выразил мнение, что Байден старается не допустить, чтобы из региона исходила опасность для США. При уходе американских военных с Ближнего Востока этот регион превратится в оазис геополитических, экономических, военно-технических и иных возможностей для России и Китая, объяснил специалист.

Ранее Байден сообщил, что вывод американских военных из Афганистана завершит эру попыток «перестроить» другие государства. Он также подчеркнул, что отказался продолжить войну в Афганистане, так как ведение боевых действий больше не отвечало коренным интересам США.