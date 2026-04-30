Белгородскому губернатору Гладкову готовят новый пост. Что известно о возможном назначении?

В администрации президента обсуждают возможную отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и его дальнейшую карьеру. По данным «Ведомостей», одним из вариантов может стать пост посла России в Абхазии.

В администрации президента обсуждают возможную смену губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и его дальнейшую карьеру. По данным «Ведомостей», среди вариантов — дипломатическая служба. В частности, пост посла России в Абхазии. Официально эта информация не подтверждена.

По словам собеседников газеты, это «рабочий сценарий», который позволяет остаться в федеральной повестке, но при этом уйти с более напряженной региональной работы.

Отставка до выборов

О возможной отставке Гладкова стало известно в начале апреля. Ожидается, что глава региона может покинуть пост еще до выборов, которые должны пройти в сентябре 2026 года.

Источники «Ведомостей» отмечали, что ротация может затронуть сразу несколько регионов. При этом с назначением временно исполняющего обязанности, как ожидается, затягивать не будут.

Один из собеседников указывал, что ситуация в области осложнилась на фоне ухудшения качества жизни, что и могло повлиять на обсуждение кадровых решений.

Регион под постоянным огнем

Белгородская область остается одним из наиболее напряженных регионов из-за близости к зоне боевых действий. В августе 2024 года в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. В том же году губернатор был награжден орденом Мужества. В начале февраля этого года Гладков сообщал, что оказался под повторным ракетным обстрелом во время объезда объектов инфраструктуры.

По его словам, он вместе с сотрудниками аварийных служб укрылся в убежище. Тогда по Белгороду было выпущено 10 ракет, пострадали два человека, повреждения получили жилые дома и инфраструктура.

Карьера и управленческий опыт

Предыдущие российские послы в Абхазии имели дипломатический бэкграунд. После признания республики Россией в 2008 году первым послом стал Семен Григорьев. Позднее его сменил Алексей Двинянин, а с 2022 года дипломатическую миссию возглавляет Михаил Шугарлин.

Вячеслав Гладков не работал в дипломатических структурах. До назначения в Белгородскую область в 2020 году он занимал пост главы ЗАТО Заречный в Пензенской области, затем работал заместителем губернатора Севастополя и заместителем председателя правительства Ставропольского края.

Белгородскую область Гладков возглавил в 2020 году после ухода Евгения Савченко, а в 2021 году выиграл выборы с результатом 78,79%.

Источники «Ведомостей» также говорят о возможных кадровых изменениях и в других регионах. В частности, обсуждается вероятный уход главы Брянской области Александра Богомаза, который руководит регионом с 2014 года, а также возможная смена главы Дагестана Сергея Меликова.

В сентябре 2026 года прямые выборы губернаторов должны пройти сразу в семи регионах, включая Белгородскую область. Еще в нескольких субъектах глав будут выбирать региональные парламенты.