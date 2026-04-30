Названа причина обрушения рудника в Магаданской области

Причиной обрушения горной массы на угольном разрезе в Магаданской области стал сход селя. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович.

«Произошел сход селя. В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение», — уточнил он.

По словам Нестеровича, под завалами, предположительно, могут находиться до восьми шахтеров: это и местные жители, и жители других регионов России. На месте происшествия развернут оперативный штаб, специалисты изучают видео и анализируют ситуацию.

«Подходит тяжелая техника, спасатели из Сусумана», — добавил Нестерович.

Об обрушении на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе Магаданской области стало известно утром. В региональном МЧС сообщили, что к месту происшествия готовится вылететь вертолет Ми-8, уже выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и 6 единиц специальной техники.

Ранее директора рудника в Бурятии задержали после ЧП с сотрудниками.

 
