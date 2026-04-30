В России не удивились решению Google предоставить Пентагону свой ИИ

Учредитель Tsargrad.tv Маллофеев: Google является не технологией, а оружием
Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал решение Google предоставить Пентагону искусственный интеллект (ИИ) для работы с секретной информацией. Компания, по его словам, в очередной раз показала, что работает не на простых людей, а на армию.

«Google не родился в чистом гараже мечтателей. Проект двух аспирантов, Пейджа и Брина, в 1990‑е годы развивался в контуре военных и разведывательных программ США, в частности через систему Massive Digital Data Systems (MDDS), которую курировали АНБ и ЦРУ. Уже в 2003‑м Google заключил спецконтракты на работу с закрытыми сетями и секретными данными», — напомнил предприниматель.

Шпионаж и контроль, по его мнению, всегда были для компании приоритетом.

28 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что соглашение с Google позволит Пентагону использовать ИИ для любых законных целей.

По словам представителя подразделения Google Public Sector, которое занимается государственными заказами, новое соглашение станет дополнением к уже подписанному контракту.

Ранее нейросеть Google научилась генерировать документы из текста и фото.

 
