В Ростовской области столкнулись два теплохода

СК РФ начал проверку после столкновения двух теплоходов на реке Дон
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Два теплохода столкнулись в акватории реки Дон в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером 28 апреля. Суда столкнулись правыми бортами на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон. Оба теплохода получили механические повреждения корпусов.

«Пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не допущен», — говорится в заявлении.

В настоящее время оценивается ущерб, причиненный судам.

Как рассказали в СК, следователи начали процессуальную проверку по факту случившегося. Сейчас специалисты выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин ЧП.

25 апреля Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что в Амурской области затонул теплоход «Павлин», находившийся на зимнем отстое. В связи с произошедшим была организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания. Сотрудникам профильных служб поручили установить причины случившегося.

Ранее в Финском заливе столкнулись два грузовых судна.

 
