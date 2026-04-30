«Возможен, но очень не хотелось бы»: Медведев сделал заявление о ядерном апокалипсисе

Ядерный апокалипсис — это вполне реальный и возможный сценарий развития событий, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время лекции на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве. Его слова передает РИА Новости.

«Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то там жестокую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен», — сказал политик.

Он отметил, что тот, кто не отдает себе в этом отчет, — «фантазер или дурачок». При этом Медведев подчеркнул, что ему «очень не хотелось бы» апокалиптического развития событий.

До этого Медведев заявил, что ядерный апокалипсис во всем мире может наступить, если противники продолжат попытки нанесения России стратегического поражения. По словам Медведева, в какой-то момент США назначили себя главной страной планеты и решили, что вправе управлять всем миром, вводить незаконные санкции, ущемлять россиян в правах и вести гибридную войну против России. По мнению политика, это было грубейшей ошибкой, которая едва не стоила человечеству «пребывания на Земле».

Зампред Совбеза также подчеркивал, что Соединенные Штаты должны усвоить важный урок, что в мире нет и не может быть главной страны и «старшего правителя планеты». Следовательно, контакты важнее «надувания щек», добавил он.

Ранее исследование показало, что ядерную войну переживут только две страны.