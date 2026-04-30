Жокею ампутировали ноги после того, как он 6 часов провел под погибшей лошадью

В Австралии жокею ампутировали ноги после того, как он шесть часов провел под погибшей лошадью, пишет Daily Mail.

Опытный 67-летний жокей Шейн МакГоверн лишился обеих ног в результате тяжелого несчастного случая на тренировочной базе в Квинсленде. Конь по кличке Реформист получил аневризму и рухнул прямо на спортсмена.

МакГоверн провел шесть часов зажатым под мертвым животным. Это привело к критическому нарушению кровообращения в ногах мужчины. Также у жокея диагностированы вывих плеча и несколько сломанных ребер. Спортсмена обнаружила его жена Ким.

Сначала, через 10 дней после происшествия, Шейну ампутировали левую ногу. Однако на этой неделе Австралийская ассоциация жокеев сообщила, что спасти вторую конечность не удалось.

«К сожалению, Шейну теперь ампутировали обе ноги. Мы посылаем тебе молитвы и любовь», — говорится в заявлении организации.

Супруга жокея заявила, что он не падает духом и назвала произошедшее «небольшой преградой». В поддержку МакГоверна собрано более $55 тысяч.

