Лунный календарь для садоводов на май — 2026: что и когда сажать

Лунный календарь садовых и огородных работ на май 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни

В мае большинство россиян открывают дачный сезон. Еще в древности при планировании сельскохозяйственных работ люди ориентировались на лунный календарь. Многие следуют ему до сих пор. Какие дни в мае 2026 года считаются благоприятными и неблагоприятными для разного вида садовых работ и как это связано с фазами Луны – в материале «Газеты.Ru».

Для чего садоводам нужен лунный календарь

Лунный календарь популярен у многих современных садоводов, несмотря на то, что у системы нет научного подтверждения. В его основе лежат четыре фазы лунного цикла:

* Растущая Луна. Это время считается лучшим для посадки растений, дающих плоды над землей (зелень, овощи, цветы), поскольку энергия «тянется вверх».

* Убывающая Луна. В эту фазу энергия «уходит в корни». Рекомендуется сажать корнеплоды и проводить обрезку.

* Новолуние и полнолуние. Критические точки, когда растения считаются наиболее уязвимыми. В эти дни советуют воздержаться от любых активных работ, кроме прополки. В новолуние и полнолуние идеально делать уборку, заниматься планированием сада.

Как пояснила «Газете.Ru» садовод-блогер Светлана Самойлова, все основные работы в саду лучше делать в период растущей Луны.

На растущей Луне мы стараемся успеть высадить все, что куплено и запланировано. А на убывающей Луне идет отток питания в корни, поэтому хорошо сеять «корешки», все, что растет под землей: морковь, свеклу, редис, пастернак. Также в это время хорошо проводить опрыскивание плодового сада. Светлана Самойлова Садовод-блогер

Что касается опрыскивания растений, то, по словам садовода-блогера, здесь нужно ориентироваться в первую очередь на погоду. В день обработки и на следующий не должно быть дождя и сильного ветра.

Фазы Луны в мае 2026 года

* 1 мая — полнолуние;

* 2-15 мая — убывающая Луна;

* 16 мая — новолуние;

* 17-30 мая — растущая Луна;

* 31 мая — полнолуние.

В мае 2026 года за месяц произойдет сразу два полнолуния. 1 мая нас ждет Цветочная Луна — первое микролуние астрономическое явление, когда Луна находится в самой удаленной от Земли точке орбиты (апогее) в 2026 году. Луна будет тусклее, чем обычно, но ее все равно можно будет увидеть.

31 мая на небе будет Голубая Луна — так называют второе полнолуние в одном месяце. Оно станет самым маленьким микролунием года.

Лунный календарь садовода на май 2026 года

В мае 2026 года, как пояснила Светлана Самойлова, садоводам вряд ли удастся придерживаться лунного календаря по всем культурам. В самый разгар работ, со 2 по 15 мая, Луна будет убывающей, а это время, когда традиционно советуют сажать только корнеплоды, но не «вершки». Если ждать растущей Луны почти до 17 мая для высадки томатов и перцев, можно упустить драгоценное время и потерять часть урожая. Однако для всего, что зреет под землей, первая половина месяца подходит идеально.

* 1 мая (пятница, полнолуние). Неблагоприятный день для любых посадок — считается, что растения в этот период особенно уязвимы. Лучше посвятить это время планированию, уборке и борьбе с вредителями.

* 2 мая (суббота, убывающая Луна). Один из лучших дней месяца. Идеален для посева корнеплодов (свеклы, лука, редиса, пастернака, чеснока), внесения удобрений, пересадок. Конечно, планируя работы, также стоит ориентироваться и на прогноз погоды.

Важно Сажать семена в открытый грунт рекомендуется тогда, когда почва прогрелась до +10° на глубине 10–15 см и возвратные заморозки уже не грозят. В начале мая такие условия характерны для южных регионов России. В средней полосе этот период наступает примерно в середине месяца, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке – в конце мая. Чтобы защитить посевы от возможного похолодания, накройте грядки защитной пленкой.

* 3–4 мая (воскресенье-понедельник, убывающая Луна). Сажаем все, что растет под землей — картофель, морковь, свеклу. Эффективной в этот день будет обработка от вредителей.

Кстати Морковь более хладостойкая культура, чем свекла. Ее, как правило, высаживают раньше. Но если семена попадут в непрогретую почву, то и взойдут они позже. Так что не стоит торопиться, лучше дождаться устойчивого тепла.

* 5–7 мая (вторник-четверг, убывающая Луна). Прекрасные дни для прополки, перекопки и подготовки грядок. Посадка корнеплодов приветствуется.

* 8–9 мая (пятница-суббота, убывающая Луна). Нейтральное время. Лучше заняться мульчированием и обработкой почвы.

* 10–12 мая (воскресенье-вторник, убывающая Луна). Очень хорошие «водные» дни, когда Луна будет в знаке Рыб. Садоводам советуют поливать и подкармливать растения — влага отлично дойдет до корней. Стоит сеять зелень и корнеплоды. Завершаем все срочные посадки.

Совет При проведении посадочных работ учитывайте сорт растения. Раннеспелые сорта сажают раньше, позднеспелые – когда почва хорошо прогрелась. Следуйте рекомендациям производителей семян.

* 13–15 мая (среда-пятница, убывающая Луна). Энергия на нуле. Уделите время долгой прополке, обработке от вредителей, удобрению почвы, ремонту инвентаря и уборке участка. Деревья и кустарники лучше не тревожить.

* 16 мая (суббота, новолуние). Выходной для сада. Никаких работ с растениями. Не рыхлите почву и не вносите удобрения. Используйте время для отдыха и планирования.

* 17–18 мая (воскресенье-понедельник, растущая Луна). Посадки нежелательны, займитесь подготовкой грядок и инвентаря.

* 19–20 мая (вторник-среда, растущая Луна). Лучшее время для высадки «вершков» — рассады томатов, перцев, огурцов, посева зелени.

* 21–22 мая (четверг-пятница, растущая Луна). Продолжаем высаживать культуры, которые плодоносят над землей. Займитесь цветами и формированием крон деревьев.

* 23–24 мая (суббота-воскресенье, растущая Луна). Нейтральные дни. Можно высаживать цветы, делать пикировку.

* 25–27 мая (понедельник-среда, растущая Луна). Отличное время для любых культур — растения быстро приживутся. Особенно это касается капусты и зелени.

* 28–30 мая (четверг-суббота, растущая Луна). Завершите посадки корнеплодов и овощей, проводите полив и подкормки, обрабатывайте почву. Сейте пряные травы.

* 31 мая (воскресенье, полнолуние, «Голубая Луна»). Неблагоприятный день для посадок. Займитесь уборкой или отдыхом. Можно обработать участок от вредителей и болезней, осмотреть растения и оценить состояние культур.

1, 15, 16, 17, 31 мая неблагоприятные дни в мае 2026 года для всех культур

Благоприятные дни для посадки в мае 2026 года • Oгуpцы, кaбaчки: 2, 11, 12, 19, 20, 26, 27, 28, 29, З0.

• Пepeц, бaклaжaны: 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, З0.

• Kaпуcтa: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 26, 27, 28, 29, З0.

• Чecнoк: 2, З, 4, 5, 6, 7, 28, 29, З0.

• Kopнeплoды: 2, 6, 7, 19, 20, 26, 27, 28, 29, З0.

• Toмaты: 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, З0.

• Лук: 2, З, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 28, 29, З0.

• Зeлeнь: 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, З0.

Стоит ли следовать лунному календарю

Лунный календарь — это система исчисления, основанная на смене фаз Луны. Спутник Земли не светится сам — он лишь отражает солнечный свет. В зависимости от взаимного расположения Земли, Луны и Солнца мы видим на небе то тонкий серп, то половину диска, то полную Луну. Полный цикл смены этих обликов, называемый синодическим месяцем, длится около 29,5 суток, рассказал «Газете.Ru» преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров.

Астроном отмечает: с точки зрения современной науки, прямая связь между фазами Луны и развитием растений не имеет убедительных подтверждений. Главные факторы, определяющие рост, это освещенность, температура, вода, состав почвы и уход.

Однако не стоит недооценивать лунный календарь — он помогает современным садоводам структурировать работу.

Лунный календарь можно рассматривать скорее как традицию или удобный способ планирования. Его использование не приносит вреда, если не заменяет реальные агротехнические знания, однако ожидать значительного влияния на урожай не стоит. Евгений Бурмистров преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ

С этим мнением соглашается и Светлана Самойлова. По ее словам, далеко не всегда нужно придерживаться лунного графика.

«Если приходит время посева, а Луна убывающая, и следующие растущие дни очень не скоро, я сею вне лунного времени. В мае главный ориентир — температура почвы. Охлаждение корневой системы для рассады гораздо страшнее неподходящих фаз Луны», — отмечает садовод-блогер.

Собеседница «Газеты.Ru» советует в начале месяца, пока растения не набрали листовую массу, успеть пересадить саженцы, розы и декоративные кустарники.

Лунный календарь может быть удобным органайзером для планирования дачных выходных, но основу урожая всегда создают качественная земля, правильный полив и ваши заботливые руки.