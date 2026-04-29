Без недомолвок: как меняется разговор о женском здоровье в России

Erid: 2Ranymjaci6

Тема женского здоровья до сих пор относится к разряду «неудобных», с ней связано много мифов и табу. Но есть люди, которые помогают разобраться в самых сложных и деликатных вопросах. Это блогеры, журналисты, эксперты, авторы учебных курсов и благотворительных проектов. В апреле 2026 года церемонию вручения премии «Вслух» провели уже в третий раз, чтобы отметить заслуги этих просветителей. Их работа буквально спасает здоровье и просвещает людей в вопросах женского здоровья. Ведь вместо того, чтобы идти к специалисту многие до сих пор предпочитают искать информацию о том или ином состоянии в интернете. Ресурсы со знаком качества — в материале «Газеты.Ru».

Организатор премии «Вслух» — фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» — изначально поставила перед собой задачу собрать и отметить экспертов, которые умеют «грамотно и бережно» говорить на самые сложные темы в области женского здоровья. Получилось целое сообщество специалистов, занятых в самых разных областях. Для одних просветительство — это часть профессиональной деятельности, для других — занятие, которому они посвящают свое свободное время. Всех номинантов премии «Вслух» объединяет одно — каждый из них развенчивает самые распространенные и вредные мифы о репродуктивном здоровье женщин, опираясь на достоверные факты и актуальную медицинскую информацию.

Премия «Вслух» стала частью масштабного социально-просветительского проекта «Неделя женского здоровья», который в 2026 году отмечает свое десятилетие. Компания «Гедеон Рихтер» проводит его, чтобы напомнить женщинам о необходимости ежегодной проверки у специалиста и выяснить, что мешает им заботиться о своем здоровье.

«Уже десять лет «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» помогает выводить деликатную тему из зоны молчания в публичный разговор. И награждая победителей премии «Вслух», мы видим людей, которые тоже делают это: в блогах, книгах, подкастах, лекциях, в своих профессиональных сообществах. Они доказывают, что говорить о женском здоровье можно по-разному — смело, деликатно, иногда провокационно, но всегда честно и с опорой на факты», — отмечает генеральный директор компании «Гедеон Рихтер» в России Оливер Кенке.

Кто получил премию

Организаторы премии «Вслух» объявили семь номинаций в зависимости от формата и характера деятельности участников.

В номинации «Блог» награду получила Анна Ярош, ведущая подкаста «Клетка тела». В рамках этого проекта журналистка вместе с экспертами разбирает сложные вопросы здоровья, делая акцент на партнерском подходе в общении с пациентами. Первый сезон подкаста был посвящен гинекологии, второй — стигматизированным темам, заболеваниям и симптомам, о которых тяжело говорить даже со специалистом.

«Гедеон Рихтер»

Победа в номинации «Курс» досталась проекту «Все самое важное о грудном вскармливании». Этот образовательный онлайн-курс помогает будущим и состоявшимся мамам разобраться в физиологии лактации, преодолеть распространенные страхи и наладить кормление без боли и стресса.

В номинации «Группа поддержки» жюри отметило центр «НеТерпи» — это объединение психологов-волонтеров, оказывающих бесплатную психологическую помощь с ситуациями, связанных с домашним насилием. Проект действует уже пять лет и объединяет специалистов из разных регионов страны.

Лучшим «Онлайн-проектом» было признано шоу «Доктора». где ведущие вместе с гостями пытаются разобраться в самых актуальных и порой необычных медицинских вопросах.

Премия «Вслух» / «Гедеон Рихтер»

В номинации «Книга» признание жюри получила работа Елены Сусловой «Хочу быть здоровой. Женщинам о норме, болях, заболеваниях, лечении, гормонах и многом другом». В книге отмечается, что женское здоровье складывается из множества нюансов и подразумевает не только заботу о репродуктивной системе, но внимание к образу жизни в целом.

«Гедеон Рихтер»

Победителем в номинации «Лекторий» стала Татьяна Зайцева, специалист по женскому здоровью, автор «Инструкции по проживанию цикла». Татьяна ведет лекций, вебинары и марафоны, является экспертом Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

В номинации «Текст» лучшей была признана публикация Олеси Малеевой «Эндометриоз под контролем: от причин до профилактики — полное руководство по болезни» на портале womanhit.ru.

Забота о себе

Очень часто под заботой и любовью к себе мы подразумеваем приятные мелочи вроде покупки новых бьюти-средств или посещения салона красоты. Конечно, это прекрасно, но лишь как дополнение к медицинскому контролю за состоянием своего гормонального фона и репродуктивной системы в целом.

Плановые осмотры раз в год помогают женщине поддерживать свое здоровье в долгосрочной перспективе. Только так можно выявить миомы, полипы, кисты, некоторые ЗППП, онкологию и предраковые состояния на ранних стадиях, когда симптомы еще не проявились. Профилактика дает возможность «поймать» их на ранней стадии и оценить общее состояние организма.

Во время профилактических осмотров специалист оценивает гораздо более широкий спектр симптомов, чем принято считать. С ним можно обсудить ощущения во время месячных, перепады настроения, снижение работоспособности, состояние кожи, волос и многое другое.

Регулярные обследования у специалиста — это закон для каждой женщины, их нужно проходить раз в год, даже если ничего не беспокоит.

Все участники премии «Вслух» так или иначе стремятся донести это до своей аудитории.

РЕКЛАМА