Зеленский захотел узнать у Трампа детали предложения России о перемирии на 9 мая

Зеленский: Украина выяснит у США детали российского предложения о перемирии
Alex Brandon/AP

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям связаться с командой президента США Дональда Трампа, чтобы выяснить детали российского предложения о перемирии на День Победы. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине. Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны. Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем», — отметил Зеленский.

По его словам, Украина предлагает «прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир». Также Зеленский заверил, что Украина «готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате».

29 апреля состоялся телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе беседы сказал Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы, и американский президент поддержал эту инициативу. Затем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что сроки перемирия будут названы позднее.

Кроме того, по итогам разговоров двух президентов Юрий Ушаков сообщил, что Трамп заявил о необходимости прекращения огня на Украине. Также сам Трамп выразил уверенность в том, что Путин хотел бы найти решение по завершению украинского конфликта. Он подчеркнул, что Киев потерпел поражение, несмотря на «фальшивые новости».

Ранее в Госдуме оценили перспективы перемирия ко Дню Победы.

 
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

