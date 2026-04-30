Медведев назвал главного геополитического соперника России

США являются основным геополитическим соперником Российской Федерации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые».

«Америка — наш основной геополитический соперник», — признал Медведев.

По его словам, отношения между странами всегда были очень сложными, что в советский, что в пост-советский периоды и даже «в период каких-то упрощений».

«Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения — добавил зампред Совбеза.

В феврале Медведев заявил, что ядерный апокалипсис во всем мире может наступить, если противники продолжат попытки нанесения России стратегического поражения. По словам политика, в какой-то момент США назначили себя главной страной планеты и решили, что вправе управлять всем миром, вводить незаконные санкции, ущемлять россиян в правах и вести гибридную войну против России. По мнению зампреда Совбеза РФ, это было грубейшей ошибкой, которая едва не стоила человечеству «пребывания на Земле».

Ранее исследование показало, что ядерную войну переживут только две страны.

 
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
