Медведев назвал главного геополитического соперника России

США являются основным геополитическим соперником Российской Федерации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые».

«Америка — наш основной геополитический соперник», — признал Медведев.

По его словам, отношения между странами всегда были очень сложными, что в советский, что в пост-советский периоды и даже «в период каких-то упрощений».

«Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения — добавил зампред Совбеза.

В феврале Медведев заявил, что ядерный апокалипсис во всем мире может наступить, если противники продолжат попытки нанесения России стратегического поражения. По словам политика, в какой-то момент США назначили себя главной страной планеты и решили, что вправе управлять всем миром, вводить незаконные санкции, ущемлять россиян в правах и вести гибридную войну против России. По мнению зампреда Совбеза РФ, это было грубейшей ошибкой, которая едва не стоила человечеству «пребывания на Земле».

