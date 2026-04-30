Медведев согласился с утверждением Александра III о двух союзниках России

Медведев: Александр III был прав, что у России в союзниках только армия и флот

Император Александр III был прав, когда говорил, что у России есть только два союзника: армия и флот. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе просветительского марафона «Знание.Первые», пишет РИА Новости.

«Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника, и вы отлично помните, кто эти союзники — армия и флот», — сказал политик.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия впервые в истории воюет одна против всего Запада. По словам главы МИД, в Первую мировую и во Вторую мировую у РФ были союзники, однако на данный момент их нет. Лавров призвал полагаться только на собственные силы и не допускать слабины и слабости.

При этом Лавров добавил, что диалог российской стороны с администрацией президента США показывает, что разумные люди на Западе еще остались. По его словам, у Москвы есть достаточно серьезная поддержка внутри Соединенных Штатов.

Ранее Путин вспомнил слова императора Александра III о высочайшем повелении.