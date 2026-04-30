Сирены и «работники в защитных сооружениях»: дроны ВСУ второй день подряд атакуют Пермь

Украинские беспилотники второй день подряд атакуют Пермский край. По словам губернатора, под удар попала промышленная площадка в регионе, работники предприятия находятся «в защитных сооружениях». В Перми звучат сирены, по телевидению передали предупреждение о воздушной опасности и призыв направляться в укрытие. В некоторых районах раздалось оповещение о «химической опасности» — но власти объяснили его проверкой системы и заверили, что реальной угрозы нет. Что происходит в Перми — в материале «Газеты.Ru».

Украинский беспилотник атаковал промышленную площадку в Пермском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Какое именно предприятие попало под удар, он не уточнил.

« Работники находятся в защитных сооружениях . Пострадавших и значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режим «Беспилотной опасности» и «Ковер», — написал он в Telegram, призвав не публиковать фото и видео последствий прилетов БПЛА.

По данным каналов SHOT и «Осторожно, новости», в краевой столице, Перми, были слышны взрывы.

Предположительно, город атаковали дроны типа «Лютый» с дополнительным топливным баком для увеличения максимального расстояния на 300 километров, пишет SHOT.

«Дроны запускались из Днепропетровской области. БПЛА летели стаями по несколько штук. Перед запуском «Лютых» доработали, установив на них дополнительный бак, что позволило увеличить расстояние возможной атаки. БПЛА шли на низкой высоте», — говорится в сообщении канала.

«Возьмите документы и идите в укрытие»

За утро в регионе дважды объявляли беспилотную опасность, на момент публикации материала она все еще действует. В Перми звучат сирены, а по телевидению передали оповещение «Воздушная тревога»: на экранах высветилось предупреждение с мигающим треугольником, внутри которого изображены беспилотники, оно сопровождалось голосовым оповещением с призывом отправляться в укрытия.

«Возьмите документы, средства индивидуальной защиты, аптечку, запас продуктов и воды (трехдневный запас непортящихся продуктов). Оденьте детей и пожилых, оденьтесь сами. Предупредите соседей и при необходимости окажите помощь больным и престарелым. Дойдите до укрытия», — приводит обращение региональный портал 59.RU.

В случае, если укрытия рядом нет, пермяков призывают прятаться в подземных переходах, тоннелях, котлованах и «естественных укрытиях, обусловленных рельефом местности». Как пишет издание «Новый компаньон», сигнал был слышен сразу в нескольких районах города.

В свою очередь уличная система оповещения выдала сразу несколько разных предупреждений, пишет Ural Mash со ссылкой на местных жителей. По их словам, за несколько минут она передала семь сигналов о различных опасностях .

«На весь город раздались сообщения: «воздушная тревога», «химическая тревога», «угроза паводка», «радиационная опасность», «штормовое предупреждение», «авария с выбросом опасного химического вещества» и «облако зараженного воздуха», — говорится в сообщении.

В частности, о предупреждениях о «химической опасности» рассказали жители Кировского района города. Однако в краевом министерстве территориальной безопасности пояснили, что это была проверка работоспособности системы оповещения на пермских предприятиях и реальной угрозы нет.

Школы и вузы отменяют занятия, аэропорт закрыт

На фоне объявленной беспилотной угрозы в Перми начали отменять занятия в школах и вузах. Так, учебный процесс приостановлен в Пермском государственном национальном исследовательском университете, его сотрудников перевели на удаленку. А Пермский институт РЭУ имени Плеханова продолжит занятия онлайн. По данным Ural Mash, в ряде школ детей временно размещают в коридорах и спортзалах .

Как сообщил портал aif.ru, в министерстве образования и науки Пермского края подчеркнули, что при объявлении режима «беспилотной опасности» дети должны оставаться внутри зданий. Педагоги действуют по заранее отработанным алгоритмам и обеспечивают безопасность.

В ведомстве также отметили, что забирать детей из школ во время действия режима не требуется, а после его отмены занятия продолжатся в обычном порядке. Родителям при этом направляют дополнительные инструкции через классных руководителей.

Также из-за опасности закрыт пермский аэропорт Большое Савино: Росавиация ввела ограничения на его работу в 05:12 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в ведомстве. По информации канала «ЧП Пермь», задерживаются на прилет и вылет как минимум восемь рейсов.

Второй день под ударом

Украинские дроны атакуют Пермский край второй день подряд: накануне беспилотник нанес удар по одной из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе, сообщал губернатор Махонин. Это была первая атака БПЛА непосредственно на пригород Перми.

После удара на объекте произошло возгорание, сотрудников оперативно эвакуировали, пострадавших не было. На месте работали экстренные службы, в регионе вводили режим «беспилотной опасности», который затем отменили.

Чуть позже глава региона провел оперативный штаб с участием представителей силовых ведомств и членов правительства. Отдельно власти проверили ситуацию с безопасностью и экологией. По данным Роспотребнадзора, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено, угрозы для жителей нет.

Махонин заявил, что ситуация находится под его личным контролем, а все службы продолжают работать до полного устранения последствий.