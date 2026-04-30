В Госдуме оценили перспективы перемирия ко Дню Победы

В случае объявления перемирия в зоне боевых действий на Украине на период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Киев будет нарушать соответствующее соглашение, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, об этом свидетельствует практика предыдущих решений о перемирии в зоне СВО.

«Будет. Мы помним, как нарушались все предыдущие предложения по перемирию. Совсем недавнее перемирие, которое было объявлено и было подтверждено со стороны режима [президента Украины Владимира] Зеленского, посвященное светлому дню Пасхи, нарушалось Украиной около 2000 раз. Вооруженные силы Украины нарушили это соглашение... Нарушения будут», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, для Киева «самое громкое и самое эффективное» – это наносить удары по гражданским объектам.

«Заставить человека двигаться в мирном направлении очень сложно, если он этого не хочет, не хочет руководство», — подытожил Чепа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал, что конкретные сроки перемирия между Россией и Украиной по случаю Дня Победы будут объявлены позднее.

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Главы государств обменялись мнениями об иранском и украинском конфликтах. Во время разговора Трамп позитивно отозвался о недавно объявлявшемся Россией пасхальном перемирии.

Путин же заявил о готовности приостановить боевые действия с Украиной на период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава Белого дома поддержал это решение, указав, что праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне. Кроме того, Путин повторил, что цели специальной военной операции «будут достигнуты в любом случае». А Трамп выразил уверенность в том, что «сделка для разрешения конфликта на Украине близка».

Ранее Путин и Трамп сошлись в оценке поведения Зеленского.