В Уфе ввели «летний» комендантский час для детей

Власти Уфы с 1 мая вводят комендантский час для несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В мэрии уточнили, что в период с 1 мая по 30 сентября детям и подросткам, не достигшим 17 лет, нельзя находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей. К таким местам относятся скверы, парки, стадионы, кинотеатры, рестораны, кафе, торговые центры, а также вокзалы и аэропорты.

Отмечается, что если ребенка в период действия комендантского часа задержат полицейские, то на его родителей или законных представителей составят протокол, который позднее отправят в комиссию по делам несовершеннолетних, а также привлекут к административной ответственности.

Юрист Мария Спиридонова ранее пояснила, что в таких случаях родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей. Если нарушения повторятся и полицейские снова заметят ребенка одного ночью, штраф увеличится, а семью поставят на профилактический учет.

В большинстве российских регионов уже действуют подобные правила: дети и подростки до 18 лет могут гулять на улице без родителей до 22:00, а летом — до 23:00. Ночью до 6:00 несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещено посещать общественные места.

Ранее Бастрыкин заявил о росте подростковой преступности в России.

 
