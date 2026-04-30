Гендиректор «Эксмо» остался свидетелем по делу о взяточничестве

Гендиректор «Эксмо» Капьев остался в статусе свидетеля по делу о взяточничестве
Генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева оставили свидетелем по делу о взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с Капьевым свидетелями проходят другие его сотрудники. Их имена не уточняются. Гендир издательства был отпущен вместе со своими сотрудниками без повестки.

21 апреля Капьева и ряд сотрудников издательства задержали для проведения следственных мероприятий по делу об организации деятельности экстремистского сообщества. Позже задержанные были доставлены в Следственный комитет для допроса в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в мае прошлого года по факту распространения книг издательства Popcorn Books.

По делу проходили восемь человек, часть фигурантов находится в розыске. 25 апреля «Интерфакс» уточнил, что Капьев и несколько сотрудников оказались на допросе. Они находились в статусе свидетелей по делу.

Издательство Popcorn Books было основано в Москве в 2018 году как подразделение «Индивидуум». В 2023 году 51% акций «Индивидуум принт» (и/или «Индивидуум») было продано издательству «Эксмо».

В январе 2026-го российское издательство Popcorn Books объявило о закрытии после семи лет работы. Причина не уточнялась. Известно, что издательство обвиняли в ЛГБТ-пропаганде («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

