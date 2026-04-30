«Олигархи все заняты, но они геморройные»: Лолита рассказала, кого ищет для шестого брака

Певица Лолита Милявская заявила, что готова выйти замуж в шестой раз

Певица Лолита Милявская выразила желание снова выйти замуж. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам артистки, ее будущий избранник должен быть умным, интеллигентным и успешным человеком. Однако она готова идти на компромиссы — например, знаменитость не возражает, если его доход будет ниже ее собственного.

Лолита считает, что олигархи заняты и сложны в общении, поэтому лучше дружить с ними по-человечески.

«Олигархи все заняты, но они геморройные. <...> Поэтому да, будет меньше зарабатывать, но надо, чтобы он зарабатывал, главное, и все равно принимал участие в расходах, имел возможность сделать мою жизнь симпатичнее и легче», — говорит она.

Певица не исключает, что ее свадьба будет громкой, и, возможно, она снова станцует на столе, как это делают многие, просто не признаются.

«Практически все в жизни так или иначе танцуют на столах. Просто кто-то не признается в этом до конца жизни, даже в детстве», — отмечает Лолита.

Однако, добавляет певица, достойных кандидатов пока нет.

«Вокруг одно дерьмо плавает. Мне приятели говорят: «А кто тебе нужен? Директор библиотеки подойдет?» Я отвечаю: «Да, только где эта библиотека?» Честно говоря, ничего стоящего не вижу»,— заключает артистка.

