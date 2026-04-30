Отбывающему пожизненное экс-сенатору отказали в компенсации за продукты

Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области отказал экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову, отбывающему пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», в компенсации морального вреда за невыдачу продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Бывший парламентарий требовал возместить ему 100 тыс. рублей. Поводом послужило заявление, которое он подал 2 марта этого года в администрацию колонии. В списке было 18 позиций на сумму 14 тыс. рублей. Через два дня ему принесли продуктов только на 4 172 рубля. Осужденный посчитал это нарушением своих прав и обратился в суд.

В ходе разбирательства представители учреждения представили прайс-лист магазина при колонии. Выяснилось, что товаров, которых недосчитался Арашуков, в наличии просто не было.

«Решением суда от 30 апреля 2026 года в удовлетворении требований Арашукова Р. Р. отказано в полном объеме», — отмечается в документах.

До этого Арашуков уже подавал жалобу на то, что ему несколько раз не выдавали холодную закуску в обед и два куриных яйца в неделю. Тот иск суд тоже не удовлетворил.

В январе этого года суд приговорил Арашукова к дополнительным 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 млн рублей за попытку дачи взятки сотруднику колонии. Через адвоката он пытался передать 6 млн рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания. Самого Арашукова задержали в 2019 году прямо на заседании Совета Федерации. Позднее арестовали и его отца Рауля. По версии следствия, именно отец организовал преступное сообщество, занимавшееся хищениями газа.

Ранее Арашуков жаловался на пытки и провокации в «Черном дельфине».