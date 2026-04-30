Морпех Пика: бойцы ВСУ не реагируют на взрывы и попадания дронов из-за наркотиков

Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) не реагируют на взрывы и попадания ударных дронов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил боец соединения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным «Пика».

По его словам, после взрывов рядом бойцы ВСУ не теряли ориентацию и продолжали двигаться дальше, хотя должны были быть «как минимум дезориентированы».

Собеседник агентства предположил, что подобная реакция может объясняться внешними факторами.

«Складывается ощущение, что они находятся под воздействием каких-то веществ — не реагируют на ранения так, как обычно», — рассказал «Пика».

Он добавил, что подобное странное поведение боевиков ВСУ стало встречаться на фронте все чаще.

Газета The Guardian писала, что солдаты ВСУ часто употребляют психоактивные вещества, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью. Издание отмечает, что у многих военных развилась наркотическая зависимость, однако ее масштабы «трудно оценить», так как украинское командование не разглашает информацию о количестве солдат, страдающих этим недугом.

Ранее под Купянском уничтожили украинский «отряд экстази».