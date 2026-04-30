Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Российский морпех рассказал о странном поведении бойцов ВСУ на фронте

Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) не реагируют на взрывы и попадания ударных дронов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил боец соединения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным «Пика».

По его словам, после взрывов рядом бойцы ВСУ не теряли ориентацию и продолжали двигаться дальше, хотя должны были быть «как минимум дезориентированы».

Собеседник агентства предположил, что подобная реакция может объясняться внешними факторами.

«Складывается ощущение, что они находятся под воздействием каких-то веществ — не реагируют на ранения так, как обычно», — рассказал «Пика».

Он добавил, что подобное странное поведение боевиков ВСУ стало встречаться на фронте все чаще.

Газета The Guardian писала, что солдаты ВСУ часто употребляют психоактивные вещества, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью. Издание отмечает, что у многих военных развилась наркотическая зависимость, однако ее масштабы «трудно оценить», так как украинское командование не разглашает информацию о количестве солдат, страдающих этим недугом.

Ранее под Купянском уничтожили украинский «отряд экстази».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!