В России назвали самый малочисленный народ — всего 23 человека

Самым малочисленным коренным народом России являются кереки, численность которых составляет всего 23 человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

«Кереки — 23 человека», — сказали в агентстве в ответ на вопрос о самом малочисленном народе России.

Кереки — один из палеоазиатских народов России. Проживают в Чукотском автономном округе у Берингова моря. Их национальный язык: чукотский, русский, ранее говорили на керекском. Последние носители керекского языка из жизни ушли между 1991 и 2005 годами. С 2005 года лингвисты классифицируют язык как исчезнувший.

30 апреля 2026 года в РФ впервые отмечается День коренных малочисленных народов России. Дата была установлена указом российского президента Владимира Путина 4 ноября 2025 года.

До этого заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что в России проживают 194 народа, а отличительной чертой их взаимодействия на протяжении истории оставались взаимопонимание и сплоченность.

