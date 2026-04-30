Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России назвали самый малочисленный народ — всего 23 человека

ФАДН: кереки являются самым малочисленным народом России, их всего 23 человека
Shutterstock

Самым малочисленным коренным народом России являются кереки, численность которых составляет всего 23 человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

«Кереки — 23 человека», — сказали в агентстве в ответ на вопрос о самом малочисленном народе России.

Кереки — один из палеоазиатских народов России. Проживают в Чукотском автономном округе у Берингова моря. Их национальный язык: чукотский, русский, ранее говорили на керекском. Последние носители керекского языка из жизни ушли между 1991 и 2005 годами. С 2005 года лингвисты классифицируют язык как исчезнувший.

30 апреля 2026 года в РФ впервые отмечается День коренных малочисленных народов России. Дата была установлена указом российского президента Владимира Путина 4 ноября 2025 года.

До этого заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что в России проживают 194 народа, а отличительной чертой их взаимодействия на протяжении истории оставались взаимопонимание и сплоченность.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!