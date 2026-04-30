Пьяный мужчина преследовал девушек в Новосибирске

В Новосибирске мужчина в состоянии алкогольного опьянения преследовал двух девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в микрорайоне Тихий центр. Две перепуганные девушки пытались скрыться от пьяного мужчины, который их преследовал, и забежали в ближайшую открытую дверь, которой оказался вход в парикмахерскую «Основа».

Персонал заведения не остался в стороне. Барберы скрутили преследователя и удерживали его до прибытия наряда полиции. На кадрах с места видно, что в процессе потасовки пострадала обстановка парикмахерской.

До этого сталкер преследовал россиянку и изнасиловал ее, ворвавшись к ней домой. Мужчина уже имеет действующий условный приговор в 2,5 года за целый букет преступлений: принуждение к близости, незаконная слежка с установкой жучков, взлом жилища, сбор персональных данных и нарушение тайны переписки.

