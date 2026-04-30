Медведев: победа России в конфликте с Украиной принесет стабильность и развитие

Победа Российской Федерации в конфликте на Украине принесет стабильность. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе выступления на форуме «Знание. Первые» в Москве, передает РИА Новости.

При этом политик отметил, что для победы России нужно проделать еще много работы, как на фронте, так и в тылу.

«Победа принесет стабильность, мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию», — сказал Медведев.

Он уточнил, что под «прогнозируемым сценарием» имеется в виду увеличение доходов, устранение жилищных и демографических проблем и тд.

21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что РФ знает, чем закончится специальная военная операция на Украине. По его словам, Россия продолжит дальше реализовывать те цели, которые перед собой поставила в начале спецоперации. Глава государства также отметил, что боевые действия — это всегда сложная и опасная вещь.

