В попытке сохранить зарплату россиянин потерял более миллиона рублей

Саратовец отдал более 1 млн рублей мошенникам из-за одного кода из смс
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Более миллиона рублей отдал телефонным мошенникам житель Саратова, поверив в необходимость защиты зарплатного счета. Выполняя указания аферистов, он назвал им код, открывший преступникам доступ к мобильному банку мужчины, сообщает sarinform.ru со ссылкой на данные городского управления МВД.

Уточняется, что 40-летний мужчина получил звонок от человека, представившегося сотрудником банка. Он убедил россиянина в том, что ему следует проверить безопасность зарплатного счета, а для этого нужно продиктовать код из смс-сообщения. Поверив преступникам, мужчина выполнил их требования, передав доступ к мобильному банку – это дало мошенникам возможность списать с него 1,13 млн рублей.

Осознав, что стал жертвой аферистов, саратовец написал заявление в МВД, возбуждено дело о мошенничестве.

Напомним, мошенники также начали размещать свои поддельные QR-коды поверх легальных. Как рассказал «Газете.Ru» технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков, визуально отличить подлинный QR-код от поддельного невозможно, так как структура данных не отображается во внешнем виде, поэтому следует оценивать контекст размещения и состояние физического носителя. Более безопасным вариантом является код, нанесенный типографским способом непосредственно на поверхность объекта или устройства, пояснил он.

Ранее мошенники начали атаковать россиян большим количеством СМС-сообщений.

 
