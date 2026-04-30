«Я ведь просто наркоманка». Вебкам-модель и рэп-исполнительница — о тюрьме и зависимости

В Санкт-Петербурге в начале апреля вынесли приговор 26-летней вебкам-модели и рэп-исполнительнице Марии Лютовой (псевдоним — Аддиктка) за хранение двух грамм мефедрона. Из-за яркой внешности в СМИ задержанную тут же прозвали «барби». Приговор стал шоком для родителей девушки — оказалось, их замкнутая и творческая дочь уже несколько лет работала вебкам-моделью и встречалась с владельцем наркошопа. Как так вышло и почему благополучная семья не спасает от трагедии — «Газете.Ru» рассказала сама осужденная.

Рассказ собран со слов девушки и ее писем, которые она передала из следственного изолятора.

«Часами просто плакала»

На кадрах 2016 года — красивая улыбающаяся школьница. Марии Лютовой 16 лет, она позирует с гитарой, играет на барабанах, выкладывает свои картины, написанные маслом и карандашом, учится бить татуировки, экспериментирует с внешностью — пирсинг, цветные волосы, косая челка. На фото с выпускного улыбающуюся девушку в белом платье обнимают родители.

Со стороны кажется, что она счастлива — множество хобби, полная свобода самовыражения, понимающая семья. Но в глазах подростка все выглядело совсем иначе.

Соцсети Марии Лютовой

С 13 лет у Марии начались проблемы с самоконтролем. Ей стало сложно заставить себя что-то сделать, не получалось выстраивать отношения с окружающими. Первое время быть «не такой как все» казалось небольшой проблемой, но потом она столкнулась с насмешками сверстников.

«Я была сама себе на уме, летала в облаках, почти ни с кем не общалась, потом этот буллинг. Я была чувствительной и меня это выносило. Было одиноко. После школы я часами просто плакала. Тогда я постоянно читала книжки — дома была целая библиотека, писала картины, играла на барабанах», — вспоминает собеседница издания.

Первым «допингом», с помощью которого Мария училась общаться, стал алкоголь. В 14 лет она познакомилась с уличными музыкантами — «панки-алкаши», как лаконично описала компанию Лютова. Они играли на улице, а школьница слушала, сидя на бордюре. Музыканты угощали ее выпивкой.

С тех пор начался новый этап жизни, который затянулся на годы — шумные вечеринки, концерты, клубы. Возвращаясь с очередной дискотеки, она познакомилась с молодым человеком, который был на несколько лет старше. Он поделился с Марией опытом употребления наркотиков и дал попробовать запрещенное вещество.

Никаких приятных ощущений, как вспоминает Мария, она не испытала, но вскоре стала употреблять регулярно.

Постепенно круг знакомых наркопотребителей расширялся, с ними девушка попробовала синтетические наркотики. О последствиях даже не думала.

«Никаких страхов не было вообще. Я хотела попробовать все. Сейчас думаю — как хорошо, что у меня это получилось лишь отчасти. В какой-то момент я продала свою барабанную установку. Алиса в стране чудес стала превращаться в Алису в бесконечной тусовке». Мария Лютова

«Лучшие три месяца в моей жизни»

Употребление усугубляло проблемы с контролем. Сосредоточиться становилось все сложнее. Романтические отношения с зависимыми молодыми людьми приносили новые проблемы — тотальный контроль партнера и ревность усиливали тревожность.

Бороться с многочисленными страхами она пыталась всплесками адреналина. Прыгнуть с большой высоты с веревкой, сорваться в путешествие на другой конец страны, влиться в незнакомую компанию на улице — на какое-то время это помогало забыть о проблемах, но потом Лютова заметила, что совершенно не контролирует свою жизнь.

Родители понимали, что с дочерью что-то не так, и не раз предлагали обратиться к психологу, но каждая попытка поговорить заканчивалась вспышками агрессии и ссорами.

По словам девушки, не помогало даже то, что у нее доверительные отношения с семьей. « Мама никогда не устраивала скандалов, не кричала, я всегда могла с ней поговорить , но было ощущение, что ее надо беречь, поэтому рассказать все было невозможно. Те, у кого родители строже, поделиться проблемами не смогли бы вообще», — считает Мария.

В 19 лет кризис, как ей казалось, достиг апогея. Тогда она сама обратилась за помощью к близким. Родители предложили лечь в психиатрическую больницу , и на этот раз Мария согласилась.

«Я настолько устала от своей неуправляемости, что мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью, стали постоянным непрекращающимся фоном», — вспоминает она.

Эти несколько недель девушка вспоминать не любит. Старое обшарпанное здание, пациенты с отсутствующим взглядом, невозможность остаться наедине даже в туалете — все производило пугающее впечатление. Но после этого она еще не раз проходила различные программы реабилитации.

«Я лежала в хорошей ребе (реабилитационный центр), это был эмоционально насыщенный и непростой путь. Обожала группы с психологом, благодарна ей за отношение ко мне, за то, что она видела что-то во мне. Там я училась общаться трезво», — делится Лютова.

Тогда же девушка стала рассказывать о своей проблеме на странице в социальных сетях. « Вернулась после трех месяцев проживания в реабилитационном центре, лучшие три месяца в моей жизни , по крайней мере, самые осознанные. К 21 году существования нормально так потерялась. Хуже неразберихи, что творила по жизни — только неразбериха в моей голове. От масштаба работы * (обалдела), но уже хотя бы знаю, куда двигаться», — писала она.

Но воодушевления и жажды новой жизни хватило ненадолго. Вместе с возвращением домой в ее жизнь вскоре вернулись привычный круг общения, наркотики и алкоголь.

Только на время помогали и группы анонимных наркоманов. Зачастую Лютова встречала там не тех, кто хочет избавиться от зависимости, а тех, кто ищет компанию для очередного «трипа» употребления наркотических веществ.

«Я думала, что мне повезет»

Все это время выплеснуть эмоции девушка пыталась привычным способом — через творчество. Продолжала писать стихи и картины, но признания это не приносило. Куда больший отклик у аудитории в соцсетях вызывали фотографии самой Марии, особенно откровенные. В комментариях ей не раз предлагали заняться вебкамом , но зарабатывать таким образом она долгое время отказывалась. По другому на этот бизнес взглянула, когда стала писать рэп.

«Из-за моего состояния работать на какой-то ответственной должности я не могла. Злилась сама на себя, что не хватает денег на запись треков, и решила попробовать», — говорит Лютова.

Тогда же она создала новое «я» — длинные волосы, новые татуировки, мини-юбки, массивные ботинки. Образ эпатажной и раскрепощенной «барби» быстро привлек внимание аудитории.

Как признается девушка, это было и источником дохода, и способом самовыражения — здесь она видела, что интересна, и легко научилась играть свою роль.

К этому моменту запрещенные вещества превратились в неотъемлемую часть ее жизни, и в окружении Марии остались лишь те, кто разделял такие «идеалы».

Принять наркотик стало для нее привычным ритуалом, таким же как для других — выпить чашку кофе. Правда, с каждым днем становилось все сложнее формулировать мысли и запоминать слова собственных треков, а без новой дозы — не было никаких жизненных сил.

«Наверное, показывать себя с дерьмовой стороны было защитной реакцией. Сначала мне казалось, что ушло одиночество, что я наконец-то в своей тарелке, но по факту я все больше теряла себя. Во мне росли демоны». Мария Лютова

21 мая 2025 года прямо во время очередного стрима вебкам-модели в квартиру, которую она снимала, ворвались силовики.

На кадрах оперативной съемки перед оперативниками стоит миловидная блондинка в розовой кофте с ярким макияжем. На вопрос — догадывается ли она, зачем к ней пришли, девушка на секунду задумывается и отвечает: «Наверное, да. Наркотики?»

Дома у нее нашли два грамма запрещенных веществ — их ей дал знакомый. Через него сотрудники полиции и вышли на Лютову.

Задержание стало шоком не только для родителей девушки, которые не представляли, что проблемы дочери зашли так далеко, но и для самой девушки.

«Я думала, что мне повезет, что я не интересна правоохранительной системе, ведь я просто наркоманка. Но за мной пришли. За все грехи всегда приходится расплачиваться. Даже если вас не посадят, а вас посадят, последствия вас догонят во всех сферах», — говорит девушка.

Молодежь и наркопреступления Около трети всех заключенных отбывают наказания за наркотики, а в отдельных колониях их доля может доходить до 80%, поэтому 228 УК РФ часто называют «народной» статьей. В 2024 году треть от всех приговоров по наркотическим статьям получила молодежь 18–29 лет. Эта тенденция наблюдается уже несколько лет. В 2025 году в МВД подсчитали, что за три года в России в 1,8 раза выросло количество подростковых наркопреступлений.

1 апреля 2026 года суд приговорил Марию Лютову к трем годам и шести месяцам колонии за хранение наркотиков. Сейчас она по-прежнему находится в изоляторе, после чего ее отправят отбывать наказание в колонию общего режима.