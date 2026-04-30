Учительница совратила 11-летнего ребенка в кладовке

Молодой человек из Техаса обвинил учительницу в совращении. Об этом сообщает Fox News.

По данным издания, юноша учился у на данный момент 46-летней Сесилии Мюллер в 2016-2017 годах. Женщина создала небольшую группу своих «любимчиков», с которыми говорила на непристойные темы и показывала соответствующие видео. Помимо этого, она играла с несовершеннолетними в «правду или действие», среди вариантов действий были поцелуи.

Также педагог совершала с ним действия сексуального характера в кладовке в своем классе. При этом женщина просила его никому не рассказывать о произошедшем и связаться с ней, когда ему исполнится 18 лет.

В 2019 году женщина перешла из этой школы в другую, где продолжила работать учителем у младшеклассников вплоть до момента, когда стало известно о совращении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации и ищут других пострадавших.

Ранее российский школьник из мести за двойку выставил учительницу эскортницей в соцсетях.