Над Россией сбили 189 украинских БПЛА. Военная операция, день 1527-й

Силы ПВО за ночь сбили 189 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Владимир Зеленский приложит максимум усилий для затягивания конфликта на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.