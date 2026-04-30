Над Россией сбили 189 украинских БПЛА. Военная операция, день 1527-й

Мирный житель города - спутника Запорожской АЭС Энергодара погиб в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава города Максим Пухов.
Три украинских БПЛА сбиты над территорией Ульяновской области. В результате падения обломков никто не пострадал, сообщил глава региона Алексей Русских.
Politico: страны Евросоюза готовят для Украины план «ускоренной постепенной интеграции», который позволит Киеву получить часть преимуществ членства до его официального принятия в блок.
Планы Лондона и Парижа передать Киеву компоненты ядерного оружия являются грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
Силы ПВО уничтожили 43 вражеских БПЛА вечером 29 и ночью 30 апреля в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Владимир Зеленский приложит максимум усилий для того, чтобы затянуть конфликт на Украине, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
🔴 Минобороны: над регионами России за ночь уничтожили 189 украинских БПЛА.
БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.
Сегодня 1527-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.