Новак заявил, что Россия не планирует покидать ОПЕК+

Российская Федерация как крупная нефтедобывающая страна не собирается покидать формат ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах, передает РИА Новости.

Россия считает, что ОПЕК+ хорошо нейтрализует риски нефтяных рынков во время кризисов, позволяет придерживаться стратегии инвестиционной активности, сохранить перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в непрерывном режиме, отметил Новак.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно». Эксперты объяснили, что в Абу-Даби решили отказаться от соблюдения принятых организацией квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем.

На Западе полагают, что выход ОАЭ из организаций способен усилить раскол между странами Ближнего Востока, подорвав стабильность в регионе.

Ранее в Кремле назвали суверенным решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+.

 
