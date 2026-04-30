Россияне смогут увидеть «цветочную Луну»

Жители России смогут наблюдать цветочное полнолуние в ночь на 2 мая — спутник Земли будет виден на всей территории страны. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Свое название майское полнолуние получило из-за разгара цветения в Северном полушарии.

«Как обычно, самый простой способ увидеть восход Луны — это найти на горизонте точку, куда садится Солнце, и развернуться на 180°. Луна появится в противоположной части неба примерно в это же время», — отмечается в публикации.

Однако, отмечают астрономы, в отличие от зимних полнолуний, когда спутник поднимается высоко, поздней весной и летом его высота над горизонтом составляет всего 10–20 градусов. Для наблюдения потребуется открытый вид на восток.

Кроме того, жителей России в мае ждут «голубая Луна», метеорный поток Эта-Аквариды и вечерняя Венера. Месяц начнется с полнолуния 1 мая и завершится полнолунием 31 мая. Пик метеорного потока придется на ночь с 5 на 6 мая, наблюдать его лучше за городом, подальше от огней. Венера будет хорошо видна по вечерам на протяжении всего месяца — она постепенно отдаляется от Солнца, что делает ее положение на небе очень удобным для наблюдения.

