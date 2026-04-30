Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Россияне смогут увидеть «цветочную Луну»

Российские астрономы рассказали, как увидеть цветочную Луну 2 мая
Onkamon/Shutterstock/FOTODOM

Жители России смогут наблюдать цветочное полнолуние в ночь на 2 мая — спутник Земли будет виден на всей территории страны. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Свое название майское полнолуние получило из-за разгара цветения в Северном полушарии.

«Как обычно, самый простой способ увидеть восход Луны — это найти на горизонте точку, куда садится Солнце, и развернуться на 180°. Луна появится в противоположной части неба примерно в это же время», — отмечается в публикации.

Однако, отмечают астрономы, в отличие от зимних полнолуний, когда спутник поднимается высоко, поздней весной и летом его высота над горизонтом составляет всего 10–20 градусов. Для наблюдения потребуется открытый вид на восток.

Кроме того, жителей России в мае ждут «голубая Луна», метеорный поток Эта-Аквариды и вечерняя Венера. Месяц начнется с полнолуния 1 мая и завершится полнолунием 31 мая. Пик метеорного потока придется на ночь с 5 на 6 мая, наблюдать его лучше за городом, подальше от огней. Венера будет хорошо видна по вечерам на протяжении всего месяца — она постепенно отдаляется от Солнца, что делает ее положение на небе очень удобным для наблюдения.

Ранее на Земле произошло «кровавое» лунное затмение.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!