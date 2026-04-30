«Порой скучаю по юношескому бесшабашному разгулу». Петру Наличу — 45

30 апреля российскому певцу и композитору Петру Наличу исполнилось 45 лет. Он родился в Москве в 1981 году в семье архитекторов.

Налич окончил детскую музыкальную школу имени Мясковского, обучался в музыкальном училище при Московской консерватории имени Чайковского, в студии «Орфей», в Российской академии музыки имени Гнесиных и в Московском архитектурном институте.

В 2007-м Налич выложил на YouTube любительский клип на собственную песню Guitar, который стал вирусным хитом и набрал миллионы просмотров. В прессе музыканта называли первой русской YouTube-звездой.

В том же году музыкант дал свой первый концерт. Уже в 2008-м он основал группу «Музыкальный коллектив Петра Налича» (МКПН), с которой начал активно гастролировать и записывать студийные альбомы. Свой авторский стиль Налич называет «веселые бабури» — это смесь балканской музыки, цыганских напевов и городского романса.

В 2010-м МКПН представлял Россию на «Евровидении» с песней Lost and Forgotten и занял 11-е место.

«По юношескому бесшабашному разгулу я тоже порой скучаю. Но не сильно», — поделился он в разговоре с WomanHit.ru.

Музыкант женат, и у него четверо детей.