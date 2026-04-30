Эд Ширан побрил голову после борьбы с болезнью

Певец Эд Ширан признался, что побрил голову на фоне борьбы с опоясывающим лишаем

Британский певец Эд Ширан побрил голову и поделился фотографиями нового образа в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В посте 35‑летний обладатель премии «Грэмми» объяснил, что решение побриться символизирует новый этап в его жизни.

«Я хотел побрить голову, чтобы обозначить новый старт в жизни. Сейчас у меня много новых начинаний. И мне нравится. Думаю оставить такую прическу», — написал Ширан под фото.

Певец также поделился и другими новостями из жизни: он признался, что последний месяц боролся с опоясывающим лишаем. Относительно болезни исполнитель написал: «Не рекомендую, сейчас иду на поправку».

Сейчас артист готовится к турне в поддержку своего восьмого студийного альбома Play. В песне Regrets он рассказал, как трехлетний тур Mathematics повлиял на его отношения с семьей — женой Черри Сиборн и дочерьми Лирой (5 лет) и Юпитером (3 года).

В композиции Ширан поет о родителе, который испытывает угрызения совести из-за того, что проводит время вдали от своих маленьких дочерей.

«Вы слишком маленькие, чтобы понять, что папа вернется домой. Каждый раз, когда я ухожу из дома, вы думаете, что я ушел навсегда», — говорит он в песне, подчеркивая, что пропустил много важных моментов в жизни детей.

