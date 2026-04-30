Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Стали известны подробности об атаке ВСУ на Пермь

SHOT: Пермь подверглась атаке украинских дронов типа «Лютый»
Defense Express

Украинские военнослужащие атаковали Пермь беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Лютый». Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщили журналисты, дроны запускались с территории Днепропетровской области. При этом они были оснащены дополнительными топливными баками, что позволило увеличить максимальное расстояние полета до 300 км.

«БПЛА летели стаями по несколько штук. <...> БПЛА шли на низкой высоте», — утверждается в материале.

30 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили беспилотники по Пермскому краю. Регион подвергся атаке второй день подряд. По словам губернатора российского субъекта Дмитрия Махонина, под удар попала промышленная площадка, работники предприятия в целях безопасности проследовали в «защитные сооружения». Во время налета в Перми сработали сирены, по телевидению передавали предупреждение о воздушной опасности и призывали не оставаться на улице. Жителям некоторых районов пришло оповещение о «химической опасности», но власти объяснили это проверкой системы и заверили людей в отсутствии реальной угрозы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее над Пермью после атаки ВСУ образовались «черные облака».

 
Теперь вы знаете
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
