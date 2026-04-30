Стали известны подробности об атаке ВСУ на Пермь

Украинские военнослужащие атаковали Пермь беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Лютый». Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщили журналисты, дроны запускались с территории Днепропетровской области. При этом они были оснащены дополнительными топливными баками, что позволило увеличить максимальное расстояние полета до 300 км.

«БПЛА летели стаями по несколько штук. <...> БПЛА шли на низкой высоте», — утверждается в материале.

30 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили беспилотники по Пермскому краю. Регион подвергся атаке второй день подряд. По словам губернатора российского субъекта Дмитрия Махонина, под удар попала промышленная площадка, работники предприятия в целях безопасности проследовали в «защитные сооружения». Во время налета в Перми сработали сирены, по телевидению передавали предупреждение о воздушной опасности и призывали не оставаться на улице. Жителям некоторых районов пришло оповещение о «химической опасности», но власти объяснили это проверкой системы и заверили людей в отсутствии реальной угрозы.

Ранее над Пермью после атаки ВСУ образовались «черные облака».