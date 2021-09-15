В Германии ультраправым разрешили использовать слоган «Повесьте зеленых»

В Германии ультраправая группа «Третий путь» (III.Weg) выиграла суд по делу о размещении плакатов со слоганом «Повесьте зеленых». Как пишет Euractiv, активистам удалось оспорить соответствующий запрет, при условии, что их баннеры будут размещены как минимум в 100 метрах от предвыборных плакатов партии «Зеленые».

По информации портала, плакаты с лозунгом «Повесьте зеленых» группе запретил использовать суд немецкого города Цвикау, поскольку правые ставили свои баннеры в непосредственной близости от изображений в поддержку «Зеленых».

При этом отмену запрета для «Третьего пути» в партии «Зеленых» восприняли в штыки. Как заявила депутат бундестага Ренате Кюнаст, решение суда показывает, что в Германии до сих пор не осознали всю опасность организованного правого экстремизма. По ее словам, в прошлом агитация именно правых неоднократно приводила к насильственным акциям.

Ранее в Левой партии Германии заявили о необходимости альтернативы НАТО при участии России.