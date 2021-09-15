«Би-би-си»: талибы* раскололись на две враждующие фракции

Лидеры радикальной группировки «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещена в России) серьезно разругались после создания временного правительства Афганистана, пишет «Би-би-си» со ссылкой на источники в движении. По данным телерадиовещательной корпорации, талибы раскололись на две фракции, вступив в спор в президентском дворце.

Источники «Би-би-си» утверждают, что камнем преткновения стал вопрос о том, кто из лидеров движения больше всего сделал для захвата Афганистана и, соответственно, заслуживает больше власти в новом кабинете министров — главными участниками конфликта стали сооснователь «Талибана», бывший главный переговорщик с США Абдул Гани Барадар и один из лидеров запрещенной в РФ группировки «Сеть Хаккари» Халил Хаккари.

Поспорили стороны из-за несогласий с итоговым вариантом временного правительства, а также разницы в подходах сторон к будущему Афганистана. В данном случае Барадар является представителем более умеренной модели и сторонником дипломатии, когда Хаккари — сторонник силового решения проблем.

Ранее сообщалось, что в «Талибане» опровергли сообщения о гибели Барадара.